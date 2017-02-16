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Омич, сбивший мать с тремя детьми, отправится в колонию
Общество  •  16 февраля 2017, 12:46, последнее обновление 16 февраля 2017, 14:52  •  печать

Омич, сбивший мать с тремя детьми, отправится в колонию

Автор: Екатерина Криль

Перед оглашением приговора мужчина встал на колени, прося прощение перед пострадавшими.

Сегодня, 16 февраля, в Ленинском районном суде огласили приговор 53-летнему Алладину Горчуеву, устроившему в октябре резонансное ДТП на улице Светловской. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок 3,3 года. Также Горчуева лишили водительских прав на три года и обязали выплатить 2,5 млн руб. за нанесённый ущерб.

В своём последнем слове мужчина попросил прощения у сбитой женщины, также находившейся на судебном заседании. Для этого он встал на колени. Однако после оглашения приговора пострадавшая не стала скрывать свои негативные эмоции и заявила, что не оставит семью Горчуева в покое.

Напомним, 11 октября Алладин Горчуев сбил мать с детьми 2010, 2013 и 2015 годов рождения, которые стояли на остановке общественного транспорта. Шестилетняя девочка погибла на месте. Как выяснилось на допросе, мужчина отвлёкся от дороги, потянувшись за сигаретами. Горчуев скрылся с места преступления и оформил явку с повинной лишь после того, как его объявили в розыск.

r Теги  •  #видео #ДТП #Ленинский районный суд #приговор

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Комментарии

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Александр Божежар  •  16 февраля 2017, 14:35

Мало дали, вообще не понимаю чем руководствуется суд, убил ребёнка и отделался 3 годами с штрафом.

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