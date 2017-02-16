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В Омске возбудили дело по факту склонения школьниц к суициду
Общество  •  16 февраля 2017, 11:33  •  печать

В Омске возбудили дело по факту склонения школьниц к суициду

Автор: Артем Кримин

Омское СУ СК России начали поиск лиц, которые в интернет-переписке склоняли несовершеннолетних детей к совершению самоубийства. 

Мать 13-летней школьницы из Омска обнаружила на руке своей дочери странный нацарапанный символ. Узнав, что "нарисовать" его девочке посоветовали "друзья" в социальной сети, женщина решила проверить переписку ребёнка. Сделав это, она поняла, что на её дочь оказывается психологическое давление. Недолго думая, женщина обратилась в правоохранительные органы.

- По предварительным данным следствия, в феврале текущего года 13-летние подружки, вступив в закрытые суицидальные группы в соцсети, со своих аккаунтов вели переписку с неустановленными лицами, которые давали им опасные для здоровья задания, конечной целью которых было совершение самоубийства, - рассказали в пресс-службе омского СУ СК России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас омские следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, допрашивают потерпевших, их родителей и занимаются поиском других детей, которые могли попасть под влияние администраторов "групп смерти".

Добавим, что социальная сеть "ВКонтакте" также подключилась к решению данной проблемы. Сегодня, 16 февраля, представитель соцсети Евгений Красников сообщил корреспонденту "РБК", что администрация "ВК" начала блокировать аккаунты пользователей, которые используют хештеги "групп смерти".

Органы следствия призывают родителей срочно проверить личную переписку подростков в социальных сетях. В случае обнаружения записей с предложением совершить ряд опасных для жизни и здоровья детей действий, немедленно позвонить по телефону доверия Следственного управления: 395-506, или на короткий номер телефона "Ребёнок в опасности!": 123.

r Теги  •  #группы смерти #СУ СКР #уголовное дело

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Комментарии

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Евгения Шелохова  •  16 февраля 2017, 13:16

Хорошо, что девочка призналась, удалось спасти жизнь ребенка. Администрация сайта должна блокировать такие группы.

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