Омским студотрядам не нашлось работы в регионе

В прошлом году омские студенты трудились в отелях и ресторанах на Черноморском побережье, перерабатывали рыбу и морепродукты на острове Сахалин, а также собирали фрукты в Крыму и строили стратегические предприятия "Росатома". Однако в родном регионе молодым специалистам работы почти не нашлось.

Завтра, 17 февраля, в России отметят новый государственный праздник, посвящённый трудовым подвигам более чем 18 миллионов молодых людей, - День студенческих отрядов. В 74 регионах страны, где сейчас действуют студенческие отряды, пройдут праздничные и торжественные мероприятия. Не станет исключением и Омск. Об этом сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" рассказал командир Омского областного штаба студенческих отрядов Алексей Потейко.

Завтра рано утром с пригородного вокзала отправится линейка "Снежного десанта". Студенты посетят три района Омской области - в школах они проведут работу по пропаганде здорового образа жизни. Кроме этого, предусмотрена работа с социально незащищёнными слоями населения. Ветеранам и труженикам тыла волонтёры помогут убрать снег во дворах домов во избежание подтопления. В университетах уже несколько дней идёт агитация студентов, а завтра вечером состоится творческий вечер в ОМЦ "Химик", в котором примут участие ветераны движения.

Алексей Потейко

Подводя итоги 2016 года, Алексей Потейко отметил, что знаковым событием стало получение звания "Лучшего регионального штаба студенческих отрядов" впервые в современной истории и второй раз за время существования штаба (в 1970-х годах омские студотряды получили знамя Совета министров - прим. ред.). "Самым главным мы считаем практически отсутствие травматизма и вернувшихся ребята с положительными эмоциями и зарплатой. Общий фонд оплаты труда превысил 190 миллионов рублей. Ребята работали в 22 субъектах федерации и 54 муниципальных образованиях".

Средняя заработная плата участника студотряда в 2016 году составила 27 тысяч рублей, но в зависимости от направления она может меняться. Так, вожатые зарабатывают от 8 до 20 тыс. руб., а строители от 20 до 40 тысяч. Гонорар проводников составлял от 30 до 35 тысяч, а сервисные отряды (официанты, повара, горничные) около 20. В "самой романтичной и специфичной" сфере - на путине зарплаты могут достигать до 100 тыс. руб. Самыми массовыми по итогам прошлого года были направления вожатых (более 1500 человек) и проводников, которыми трудились более 1100 студентов. Кризис коснулся строительной отрасли, где численность студотрядовцев составила не более 800 человек, и сервисных отрядов (официанты, повара, горничные), где трудились чуть более 400 человек.

География выезда, по словам Алексея Потейко, обширна. Омские студенты работали в Москве, Крыму, Санкт-Петербурге, Новосибирске и на Сахалине. В 2016 году омские студенты участвовали в строительстве объектов на космодромах "Восточный" и "Плесецк". Продолжалась работа в новой военной части в Новосибирске и в Кадетском корпусе в Тыве. Правда, с последним объектом омский штаб до сих пор судится за зарплату. При этом строек, в которых могут участвовать омские студенты, в родном регионе для них не нашлось.

Мы всегда надеемся на большой объём работ в регионе, потому что в прошлом году мы не могли трудоустроить 300 человек, которые по каким-то причинам не смогли выехать за пределы региона. При этом, надо отметить, что здесь закреплено направление вожатых: кто-то едет в областные лагеря, а кто-то остается работать на пришкольных. Число строек на территории области ничтожно мало, и мы не смогли трудоустроить и 100 человек. Трудилось всего 80, при наших возможностях это мало, и мы готовы к большему. Сейчас мы, например, ведём переговоры с РЖД о привлечении студентов на территории региона при строительстве Транссибирской магистрали.

Фото: Илья Петров