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Прокуратура внесла представление мэру Омска за неубранный с дорог снег
Общество  •  16 февраля 2017, 10:35, последнее обновление 16 февраля 2017, 10:51  •  печать

Прокуратура внесла представление мэру Омска за неубранный с дорог снег

Автор: Екатерина Криль

Надзорный орган отреагировал на плохую уборку города от снега.

Областная прокуратура взяла на постоянный контроль вопрос зимнего содержания автомобильных дорог города. В пресс-службе ведомства сообщили, что администрация Омска не только ненадлежащим образом исполняет свои прямые обязанности по уборке и вывозу снега, но и не осуществляет полный контроль за другими организациями - управляющими компаниями, образовательными учреждениями, которые должны убирать прилегающую территорию самостоятельно.

В связи с этим прокурор города Алексей Полубояров внёс мэру Вячеславу Двораковскому представление. Документ находится на рассмотрении. В свою очередь, прокуратура продолжает проверки работы мэрии.

r Теги  •  #Алексей Полубояров #вывоз снега #Вячеслав Двораковский #прокуратура

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  16 февраля 2017, 14:02

У мэра свои обязанности, у прокуратуры свои, но главное, чтобы снег на наших дорогах был убран.

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