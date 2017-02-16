Прокуратура внесла представление мэру Омска за неубранный с дорог снег

Областная прокуратура взяла на постоянный контроль вопрос зимнего содержания автомобильных дорог города. В пресс-службе ведомства сообщили, что администрация Омска не только ненадлежащим образом исполняет свои прямые обязанности по уборке и вывозу снега, но и не осуществляет полный контроль за другими организациями - управляющими компаниями, образовательными учреждениями, которые должны убирать прилегающую территорию самостоятельно.

В связи с этим прокурор города Алексей Полубояров внёс мэру Вячеславу Двораковскому представление. Документ находится на рассмотрении. В свою очередь, прокуратура продолжает проверки работы мэрии.