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В Омске началась зимняя перепись диких животных
Общество  •  16 февраля 2017, 10:00  •  печать

В Омске началась зимняя перепись диких животных

Автор: Варвара Козловская

Зимний маршрутный учёт охотничьих животных в регионе продлиться до конца февраля.

Как сообщили в региональном Минприроды, до 28 февраля в Омской области будет продолжаться зимний маршрутный учёт животных, который организован Управлением по охране животного мира. На сегодняшний день специалистами было пройдено 1402 маршрута на общедоступных угодьях и 360 маршрутов на особо охраняемых природных территориях. Всего они преодолели 14 374 км.

Инспектора и егеря передвигаются на снегоходах. <…> Оставшиеся следы от снегохода помогают копытным животным передвигаться. <…> Средняя длина маршрута составляет 10 км. Исследуя маршрут, егеря ищут следы животных, определяют, чьи это следы, в какую сторону передвигались эти животные и их количество. Также происходит замер глубины снежного покрова и оценка состояния погоды в соответствии с методикой зимнего маршрутного учёта животных, - говорится в сообщении ведомства.

   

Параллельно с  этим происходит фото- и видеофиксация увиденных птиц. В объектив уже попали тетерева, рябчики, глухари, куропатки, а также редкие исчезающие животные: рысь, росомаха, северный олень и серая куропатка.

Все полученные данные заносят в ведомость, по которой после расчётов определяется средняя численность животных в регионе.

r Теги  •  #зима #Минприроды #перепись охотничьих животных

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