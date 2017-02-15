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Омск попал в двадцатку самых "плодовитых" регионов России
Общество  •  15 февраля 2017, 16:06, последнее обновление 15 февраля 2017, 16:36  •  печать

Омск попал в двадцатку самых "плодовитых" регионов России

Автор: Дарья Молчанская

Омск занял 18 место в рейтинге рождаемости в российских регионах за 2016 год, который был составлен Общественной палатой РФ.

Общественная палата представила Национальный рейтинг рождаемости в России за 2016 год. Итоговый балл складывался по таким критериям, как рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности и уровень социального комфорта для рождаемости.

Регионами с самой высокой рождаемостью признаны Тува, Чечня и Ингушетия. Также в десятку лидеров попали Ненецкий автономный округ, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра и Бурятия), а также Тюменская область.

Омская область с показателем 31,77 балла оказалась на 18-м месте. Из сибирских регионов рождаемость выше только в Туве (1-е место), Республике Алтай (8-е место) и Бурятии (10-е место).

Аутсайдерами рейтинга оказались Ленинградская, Псковская и Магаданская области. Также в хвосте остались Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, Тульская и Тамбовская области.

r Теги  •  #общественная палата #рейтинг #рождаемость

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