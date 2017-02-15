В Омске перекрыли участок улицы 27-я Северная

Из-за плановой замены аварийных труб сегодня до 23:00 будет ограничено движение транспорта на участке от дома № 30 по улице 27-я Северная до улицы Герцена.

Как сообщили в УМВД по Омской области, сегодня, 15 февраля, в Омске перекроют участок улицы 27-я Северная от дома № 30 до улицы Герцена. Автомобилистов просят быть осторожными при движении по небольшому внутриквартальному проезду.

Ограничения движения связаны с ремонтными работами "ОмскВодоканала". С 11:00 до 23:00 в районе улицы 27-я Северная, 59, специалисты будут проводить плановую замену аварийного участка водопровода. Как уточнили в компании, без водоснабжения остались дома, расположенные по адресам ул. Герцена, 250 и 250/1, и ул. 27-я Северная, 59, а также офисные здания по ул. 27-я Северная, 30, 30 к.9, 30 к.18, 42а, ул. 26-я Северная, 43.