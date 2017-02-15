Юные конструкторы и программисты посетят шесть тематических площадок IT-форума

17 и 18 февраля в областном Экспоцентре состоится IT-форум, в рамках которого пройдёт фестиваль робототехники "Робофест". Участвовать в межрегиональном мероприятии подготовились 134 команды.

На территории фестиваля ожидается шесть игровых и учебных площадок, которые будут работать в дни проведения IT-форума. На первой из них "Джоуль-парк" представит научное шоу, а центр "Стем" проведёт мастер-классы по робототехнике и программированию. На второй - будет работать мультстудия и обсуждаться разработки школьников.

Третья площадка посвящена космонавтике, авиа- и машиностроению, четвёртая - познавательным играм и состязаниям для детей, а пятая - практическим занятиям инжинирингом. На шестой площадке обещают провести битвы между роботами и физические эксперименты. Кроме того, учащиеся школы № 120 Андрей Юрин и Артём Клименко создали приложение для мобильных телефонов, которое представляет собой путеводитель по территории фестиваля.

Отметим, "Робофест" пройдёт в Омске второй год подряд. В прошлый раз он собрал на своей площадке пять тысяч школьников.