Телеканал "Продвижение" начал круглосуточное вещание в интернете

С 14 февраля телеканал "Продвижение", который входит в холдинг "МКР-Медиа", запустил новый сайт и начал круглосуточную трансляцию своих программ в интернете. Веб-ресурс обновлён в связи с расширением территории вещания телеканала и ростом его медиавозможностей.

Современное телевидение становится всё более мобильным. Мы стараемся быть в тренде и создаём своим зрителям новые возможности для удобного и беспрепятственного просмотра программ телеканала, - отметил генеральный директор холдинга "МКР-Медиа" Павел Паутов. - Закрепившись на спутнике и в кабеле, "Продвижение" выходит за пределы телевизионных экранов. Теперь наши информационные продукты доступны онлайн на любых мобильных устройствах.

Интернет-ресурс содержит такие новые опции и разделы, как онлайн-вещание, новости канала, а также расширена система анонсов программной сетки, введена подписка на телепрограмму и предусмотрена удобная интеграция с социальными сетями. Кроме этого, обновлённый сайт канала "Продвижение" адаптирован для просмотра на мобильных устройствах.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях (трёх спутниковых, одной локальной), доступен на территории России в пакете спутникового телевидения "Телекарта" и в сетях кабельных операторов. Является победителем Всероссийского конкурса "ТЭФИ-регион 2016" в номинации "Телевизионный дизайн".