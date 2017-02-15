"МКР-Медиа" представит на международном IT-форуме новые технологии дистанционного обучения русскому языку

Презентация образовательных программ состоится 17-18 февраля 2017 года в рамках мероприятий II Международного IT-форума в Омске. На секции "Школьное образование. Обучение вне стен школы" руководитель проекта "Современный русский" Тамара Скок расскажет о дистанционных формах преподавания русского языка как иностранного для граждан стран ЕАЭС, справочных и информационных ресурсах портала, а также их эффективном использовании при обучении филологии.

Прогресс в области информационных технологий влечёт за собой реформу традиционных методов образования, делая обучение ещё более разнообразным и мобильным. Один из основных трендов нашего времени - смешанное обучение с активным использованием дистанционных форм и электронных ресурсов, о которых мы расскажем участникам IT-форума, - отметила Тамара Скок.

Сегодня портал Международного информационно-просветительского проекта "Современный русский", основанного в 2008 году омскими лингвистами, посещают жители 100 стран мира. Среди десяти направлений проекта наиболее популярна служба экстренной лингвистической помощи, имеющая более 25 тыс. подписчиков из 29 стран. В 2016 году к её работе по приглашению "МКР-Медиа" подключились специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке и Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде. В рамках проекта "Современный русский" создан целый ряд электронных словарей, каталоги русских пословиц и поговорок, на радиостанции "Радио Сибирь" вышел в эфир цикл образовательных программ "Нескучный русский". В 2016 году лингвисты "МКР-Медиа" приступили к разработке видеокурса коммуникативной грамматики для иностранцев, изучающих русский язык.

Справка:

В состав холдинга "МКР-Медиа" входят: телеканал "Продвижение", сеть радиостанций "Радио Сибирь", Сибирское агентство новостей Sibnovosti.ru, ИА "Омск Здесь", а также "МКР-Медиа Армения" ("21 ТВ", RADIO MARSHALL), Агентство экономических новостей "Ак-Марал" (Киргизия).