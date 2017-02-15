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На улице Омской коммунальщики забросали тротуары снегом
Общество  •  15 февраля 2017, 08:25, последнее обновление 15 февраля 2017, 09:23  •  печать

На улице Омской коммунальщики забросали тротуары снегом

Автор: Василий Епанчинцев

Местные жители остались недовольны качеством уборки проезжей части.

Накануне муниципальные службы почистили от снега улицу Омскую, сообщает "Аварийный Омск". Однако весь снег с проезжей части оказался на тротуарах. Теперь пешеходам оказалось невозможно пройти по улице. О ситуации на улице Омской сообщил в видеоролике один из местных жителей.

 

В комментариях омичи отмечают, что при уборке снежные камни летели не только на тротуар, но и на припаркованные рядом автомобили. Горожане призывают прокуратуру разобраться с действиями департамента городского хозяйства. Напомним, что ранее аналогичным способом почистили улицу Орджоникидзе.

r Теги  •  #вывоз снега #улица Омская

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Комментарии

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Лариса Фролова  •  15 февраля 2017, 11:11

Ну, это не только в Омске, а по всей России так делают. И на автобусных остановках снег складируют горами, вообще оборзели.

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Анна Орлова  •  15 февраля 2017, 10:18

Ну хоть не покрасили эти снежные глыбы, как в Москве, и на том спасибо!

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Юрий Александрович  •  15 февраля 2017, 09:52

Закон сохранения энергии ) если где то убыло, значит где то прибыло ) водителям стало легче ) от снега, пешеходам интересней ) Что ж всякое бывает, не расчитали видно водители метраж, а может за газон тротуар приняли.

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