На улице Омской коммунальщики забросали тротуары снегом

Накануне муниципальные службы почистили от снега улицу Омскую, сообщает "Аварийный Омск". Однако весь снег с проезжей части оказался на тротуарах. Теперь пешеходам оказалось невозможно пройти по улице. О ситуации на улице Омской сообщил в видеоролике один из местных жителей.

В комментариях омичи отмечают, что при уборке снежные камни летели не только на тротуар, но и на припаркованные рядом автомобили. Горожане призывают прокуратуру разобраться с действиями департамента городского хозяйства. Напомним, что ранее аналогичным способом почистили улицу Орджоникидзе.