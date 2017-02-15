На улице Омской коммунальщики забросали тротуары снегом

Накануне муниципальные службы почистили от снега улицу Омскую, сообщает "Аварийный Омск". Однако весь снег с проезжей части оказался на тротуарах. Теперь пешеходам оказалось невозможно пройти по улице. О ситуации на улице Омской сообщил в видеоролике один из местных жителей.
В комментариях омичи отмечают, что при уборке снежные камни летели не только на тротуар, но и на припаркованные рядом автомобили. Горожане призывают прокуратуру разобраться с действиями департамента городского хозяйства. Напомним, что ранее аналогичным способом почистили улицу Орджоникидзе.
Ну, это не только в Омске, а по всей России так делают. И на автобусных остановках снег складируют горами, вообще оборзели.
Ну хоть не покрасили эти снежные глыбы, как в Москве, и на том спасибо!
Закон сохранения энергии ) если где то убыло, значит где то прибыло ) водителям стало легче ) от снега, пешеходам интересней ) Что ж всякое бывает, не расчитали видно водители метраж, а может за газон тротуар приняли.