Омские волонтёры очистили от снега могилы военных

Сегодня в Омске накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялась патриотическая акция "Память". Студенты высших и средне-специальных учебных заведений очистили от снега захоронения на Старо-Северном мемориальном, Северо-Восточном и Ново-Восточном кладбищах, а также возложили цветы к мемориалам и памятникам.

Уже 16 лет мы проводим эту акцию. Многие родители, потерявшие сыновей в Афганистане, Чечне, Таджикистане придут сюда, чтобы почтить их память. Для того чтобы они не тратили силы на уборку снега, мы заранее наводим порядок и очищаем памятники и дорожки, - объяснила заместитель главы администрации Центрального округа Анастасия Терпугова. - Кроме того, далеко не у всех погибших воинов в живых остались близкие и родственники. Именно поэтому администрация округа взяла на себя заботу о могилах героев, погибших при исполнении воинского долга.

Сегодня студенты технологического, строительного и омского многопрофильного колледжей работали на двух кладбищах из трёх: Старо-Северном и Северо-Восточном. Волонтёры почистили от снега 62 захоронения военных, погибших в горячих точках. После этого состоялась церемония возложения цветов.