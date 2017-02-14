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Омские волонтёры очистили от снега могилы военных
Общество  •  14 февраля 2017, 16:45, последнее обновление 14 февраля 2017, 16:45  •  печать

Омские волонтёры очистили от снега могилы военных

Автор: Вероника Делор

В Центральном округе прошла традиционная акция "Память".

Сегодня в Омске накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялась патриотическая акция "Память". Студенты высших и средне-специальных учебных заведений очистили от снега захоронения на Старо-Северном мемориальном, Северо-Восточном и Ново-Восточном кладбищах, а также возложили цветы к мемориалам и памятникам.

Уже 16 лет мы проводим эту акцию. Многие родители, потерявшие сыновей в Афганистане, Чечне, Таджикистане придут сюда, чтобы почтить их память. Для того чтобы они не тратили силы на уборку снега, мы заранее наводим порядок и очищаем памятники и дорожки, - объяснила заместитель главы администрации Центрального округа Анастасия Терпугова. - Кроме того, далеко не у всех погибших воинов в живых остались близкие и родственники. Именно поэтому администрация округа взяла на себя заботу о могилах героев, погибших при исполнении воинского долга.

Сегодня студенты технологического, строительного и омского многопрофильного колледжей работали на двух кладбищах из трёх: Старо-Северном и Северо-Восточном. Волонтёры почистили от снега 62 захоронения военных, погибших в горячих точках. После этого состоялась церемония возложения цветов.

r Теги  •  #акция памяти #мемориал #очистка от снега

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Комментарии

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Влад Никитин  •  14 февраля 2017, 17:56

Какие молодцы! Такое благородное дело сделали. От всех родных павших воинов низкий вам поклон!

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