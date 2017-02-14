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С Брониславом Кононовым простятся в омской филармонии
Общество  •  14 февраля 2017, 13:10  •  печать

С Брониславом Кононовым простятся в омской филармонии

Автор: Василий Епанчинцев

Объявлено место прощания с почётным гражданином Омска Брониславом Кононовым.

С почётным гражданином Омска Брониславом Кононовым можно будет проститься 15 февраля в концертном зале филармонии, сообщает пресс-служба администрации города. Известный строитель скончался накануне на 80-м году жизни.

Бронислав Кононов родился 8 апреля 1937 года в городе Петровское Луганской области на Украине. После окончания Одесского инженерно-строительного института в 1959 году по распределению был направлен на работу в Омск мастером строительного треста № 1 - на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку по сооружению Омского завода синтетического каучука. Кононов прошёл путь от мастера до управляющего трестом, руководителем которого стал в 1980 году.

При непосредственном участии Бронислава Кононова построены и реконструированы объекты нефтехимической и химической промышленности: Омский завод синтетического каучука, Омский шинный завод, завод технического углерода, объекты и установки Омского нефтеперерабатывающего завода, Омский завод пластмасс.

Кононов был награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, "Знаком Почёта".

Фото: kvnews.ru

r Теги  •  #Почетный гражданин Омска #прощание

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