Область отдает Омску здание бывшей спецшколы, на которое не нашлось покупателей

Омская область передумала продавать здание бывшей спецшколы в Амурском посёлке, на которое так и не нашёлся покупатель. Областные власти решили передать этот объект городу для создания там детского сада или школы.

Из плана приватизации исключён имущественный комплекс по улице 21-я Амурская, 21а - здание бывшей спецшколы, которое длительное время не использовалось. Объект площадью более шести тысяч квадратных метров с земельным участком будет передан городу. Об этом сообщил региональный министр имущественных отношений Борис Смольников. Сделано это в связи с необходимостью создания дополнительных мест в образовательных учреждениях Омска.

Сейчас прорабатывается порядок передачи имущественного комплекса, который состоит из девяти объектов, в муниципальную собственность. Дальнейшее целевое использование здания будет определять муниципалитет, решая, что здесь может появиться - детский сад или школа.