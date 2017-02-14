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Область отдает Омску здание бывшей спецшколы, на которое не нашлось покупателей
Общество  •  14 февраля 2017, 10:47  •  печать

Область отдает Омску здание бывшей спецшколы, на которое не нашлось покупателей

Автор: Виктория Стрельникова

Омская область передумала продавать здание бывшей спецшколы в Амурском посёлке, на которое так и не нашёлся покупатель. Областные власти решили передать этот объект городу для создания там детского сада или школы.

Из плана приватизации исключён имущественный комплекс по улице 21-я Амурская, 21а - здание бывшей спецшколы, которое длительное время не использовалось. Объект площадью более шести тысяч квадратных метров с земельным участком будет передан городу. Об этом сообщил региональный министр имущественных отношений Борис Смольников. Сделано это в связи с необходимостью создания дополнительных мест в образовательных учреждениях Омска.

Сейчас прорабатывается порядок передачи имущественного комплекса, который состоит из девяти объектов, в муниципальную собственность. Дальнейшее целевое использование здания будет определять муниципалитет, решая, что здесь может появиться - детский сад или школа.

r Теги  •  #Борис Смольников #приватизация #спецшкола

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  14 февраля 2017, 11:10

Нормальное решение, детских садиков как раз не хватает, останется только средства на ремонт и персонал найти, но строить уже не нужно целое здание

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