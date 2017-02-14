Больше половины омичей крутят романы на работе

Больше половины опрошенных омичей признались в том, что хотя бы раз в жизни заводили романы со своими коллегами.

В преддверии Дня всех влюблённых сайт по поиску работы "Зарплата.ру" опросил 960 омичей и выяснил, что у каждого второго из них были романтические отношения на работе. Выяснилось, что 51 % опрошенных омичей хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, в то время как 49 % предпочитают не смешивать личные и рабочие отношения.

Между тем среди омичей, находящихся в отношениях с коллегами в данный момент, узами брака связана почти треть опрошенных (26 %). 13 % жителей Омска предпочитают не заходить дальше флирта, ещё 13 % признались, что их связывает только секс, а 16 % опрошенных встречаются.

- Популярнее всего романы между сослуживцами в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы, впрочем, у них просто нет возможности закрутить роман - в строительстве чаще всего работают мужчины, - комментирует руководитель пресс-службы "Зарплата.ру" Ольга Павлюченко.

Любопытно, что у омичей, которые когда-либо заводили роман на работе, только 10 % отношений закончились свадьбой, а у 8 есть дети от бывших или настоящих коллег.