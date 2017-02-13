Омские женщины в День святого Валентина выйдут бороться с абортами

Активисты движения "Женщины за жизнь" в День всех влюблённых выйдут на улицы с призывом запретить аборты.

Серия одиночных пикетов против абортов пройдёт завтра, 14 февраля, в российских регионах. Инициатором общественной акции выступает движение "Женщины за жизнь". Лидер организации Наталья Москвитина в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс" сообщила, что "аборт - это зло, которое необходимо запрещать".

- Нам часто навязывают мнение, что это безопасно, а право на аборт - свободный выбор. Однако желание сделать аборт не похоже на желание съесть мороженое, скорее, это желание попавшего в капкан животного отгрызть себе лапу, - цитирует её издание.

Одиночные пикеты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске. Организаторы утверждают, что в них примут участие более тысячи человек.