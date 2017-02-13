Бравшего взятки сотрудника Омской таможни отправили в колонию

Доказательства, собранные Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему таможеннику. Он обвинялся в получении незаконного вознаграждения и в краже.

По данным пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, в 2016 году замначальника тылового обеспечения Омской таможни получил 20 770 руб. от одного из бизнесменов за то, что обеспечил его победу на аукционах, которые проводил государственный орган. В этом же году он похитил из гаражного бокса Омской таможни двигатель автомобиля "УРАЛ" и продал его через интернет.

В результате суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённого обязали заплатить штраф в размере 750 тысяч рублей. Отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил.