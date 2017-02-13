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Эпидемия гриппа в Омской области пошла на спад
Общество  •  13 февраля 2017, 14:51, последнее обновление 13 февраля 2017, 15:24  •  печать

Эпидемия гриппа в Омской области пошла на спад

Автор: Дарья Молчанская

Несмотря на то, что показатель заболеваемости в регионе по-прежнему превышает эпидемический порог, число заболевших постоянно снижается.

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 15 715 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в городе - 11 135. Показатель заболеваемости в регионе превышает эпидемический порог на 23 %. Напомним, на прошлой неделе эта цифра составляла 34 %. 

r Теги  •  #ОРВИ #Роспотребнадзор #эпидемический порог

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  13 февраля 2017, 17:16

Еще две недельки и весна придет, а там всякая простуда с гриппом сдастся, солнышко все выше, за ним и заболеваемость должна быть ниже.

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