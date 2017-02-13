Эпидемия гриппа в Омской области пошла на спад

Несмотря на то, что показатель заболеваемости в регионе по-прежнему превышает эпидемический порог, число заболевших постоянно снижается.

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 15 715 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в городе - 11 135. Показатель заболеваемости в регионе превышает эпидемический порог на 23 %. Напомним, на прошлой неделе эта цифра составляла 34 %.