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Бизнес-зал омского аэропорта реконструировали
Общество  •  13 февраля 2017, 13:20, последнее обновление 13 февраля 2017, 14:57  •  печать

Бизнес-зал омского аэропорта реконструировали

Автор: Дарья Молчанская

Обновлённый зал уже работает. Его могут бесплатно посещать пассажиры бизнес-класса, а также владельцы карты Priority Pass независимо от типа авиакомпании, которой они летят, и класса авиабилета.

В начале февраля после небольшого обновления открылся бизнес-зал Омского аэропорта. В результате реконструкции увеличилась площадь помещения, а также преобразился сам зал. Он, по словам руководства аэропорта, оформлен таким образом, чтобы пассажиры максимально комфортно проводили время в ожидании посадки на рейс. Обновлённый зал рассчитан на 60 пассажиров.

Напомним, в декабре прошлого года Омский аэропорт присоединился к программе Priority Pass, предоставляющей пассажирам право доступа в бизнес-залы международных аэропортов мира. Пропуском в зону повышенного комфорта для клиента является наличие членской карты Priority Pass и авиабилета на рейс (независимо от типа авиакомпании и класса авиабилета). В России воспользоваться картой сейчас возможно в 28 аэропортах. По данным сайта программы Priority Pass, членство в клубе стоит от 99 до 399 евро, а посещение бизнес-зала - 24 евро. 

r Теги  •  #зал ожидания #обновление #омский аэропорт

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