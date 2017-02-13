Бизнес-зал омского аэропорта реконструировали

Обновлённый зал уже работает. Его могут бесплатно посещать пассажиры бизнес-класса, а также владельцы карты Priority Pass независимо от типа авиакомпании, которой они летят, и класса авиабилета.

В начале февраля после небольшого обновления открылся бизнес-зал Омского аэропорта. В результате реконструкции увеличилась площадь помещения, а также преобразился сам зал. Он, по словам руководства аэропорта, оформлен таким образом, чтобы пассажиры максимально комфортно проводили время в ожидании посадки на рейс. Обновлённый зал рассчитан на 60 пассажиров.

Напомним, в декабре прошлого года Омский аэропорт присоединился к программе Priority Pass, предоставляющей пассажирам право доступа в бизнес-залы международных аэропортов мира. Пропуском в зону повышенного комфорта для клиента является наличие членской карты Priority Pass и авиабилета на рейс (независимо от типа авиакомпании и класса авиабилета). В России воспользоваться картой сейчас возможно в 28 аэропортах. По данным сайта программы Priority Pass, членство в клубе стоит от 99 до 399 евро, а посещение бизнес-зала - 24 евро.