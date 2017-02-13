В морозы омичи пересели на велосипеды

В 30-градусный мороз омичи предпочитают перемещаться по городу на велосипеде, сообщает "ЧП Омск". В сети появился короткий ролик, на котором запечатлён велосипедист, обгоняющий общественный транспорт.

В комментариях герой ролика признался, что всегда передвигается на велосипеде. С улицы 33-я Северная до улицы Бородина он добирается за 20 минут. Аналогичный маршрут на автобусе занимает час. Также все комментаторы отмечают пользу для здоровья.