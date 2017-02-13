В морозы омичи пересели на велосипеды

В 30-градусный мороз омичи предпочитают перемещаться по городу на велосипеде, сообщает "ЧП Омск". В сети появился короткий ролик, на котором запечатлён велосипедист, обгоняющий общественный транспорт.
В комментариях герой ролика признался, что всегда передвигается на велосипеде. С улицы 33-я Северная до улицы Бородина он добирается за 20 минут. Аналогичный маршрут на автобусе занимает час. Также все комментаторы отмечают пользу для здоровья.
С нашим утренним движением не удивительно, что велосипед быстрее автобуса и к тому же бесплатный вид транспорта, холодноватый только в эту зимнюю пору.
Не все, конечно, предпочитают велосипеды, но для некоторых это вариант добраться в нужное место быстрее.