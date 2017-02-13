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В морозы омичи пересели на велосипеды
Общество  •  13 февраля 2017, 08:17, последнее обновление 13 февраля 2017, 09:46  •  печать

В морозы омичи пересели на велосипеды

Автор: Василий Епанчинцев

Вместо долгого ожидания автобуса горожане предпочитают передвигаться на велосипеде.

В 30-градусный мороз омичи предпочитают перемещаться по городу на велосипеде, сообщает "ЧП Омск". В сети появился короткий ролик, на котором запечатлён велосипедист, обгоняющий общественный транспорт.

 

В комментариях герой ролика признался, что всегда передвигается на велосипеде. С улицы 33-я Северная до улицы Бородина он добирается за 20 минут. Аналогичный маршрут на автобусе занимает час. Также все комментаторы отмечают пользу для здоровья.

r Теги  •  #велосипед #видео #мороз

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  13 февраля 2017, 10:11

С нашим утренним движением не удивительно, что велосипед быстрее автобуса и к тому же бесплатный вид транспорта, холодноватый только в эту зимнюю пору.

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Мирослав В-ов  •  13 февраля 2017, 10:11

Не все, конечно, предпочитают велосипеды, но для некоторых это вариант добраться в нужное место быстрее.

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