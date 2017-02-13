В Омске без присмотра замерзают коровы

В минувшие выходные у железнодорожного переезда в районе СибНИИСХоза были замечены блуждающие коровы, сообщает "Омск ВК". Животные в -33 оказались предоставлены сами себе. В социальных сетях омичи отмечают, что эти же коровы летом блуждают по помойкам, и предлагают наказать хозяина за жестокое обращение с животными.

Комментаторы уверены, что коровы должны стойко переносить мороз. По их версии, сытому животному нечего бояться.