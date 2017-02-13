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В Омске без присмотра замерзают коровы
Общество  •  13 февраля 2017, 07:50, последнее обновление 13 февраля 2017, 09:49  •  печать

В Омске без присмотра замерзают коровы

Автор: Василий Епанчинцев

В социальных сетях омичи обсуждают бесхозных коров, блуждающих в районе СибНИИСХоза.

В минувшие выходные у железнодорожного переезда в районе СибНИИСХоза были замечены блуждающие коровы, сообщает "Омск ВК". Животные в -33 оказались предоставлены сами себе. В социальных сетях омичи отмечают, что эти же коровы летом блуждают по помойкам, и предлагают наказать хозяина за жестокое обращение с животными.

 

Комментаторы уверены, что коровы должны стойко переносить мороз. По их версии, сытому животному нечего бояться.

r Теги  •  #коровы #мороз

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Комментарии

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Влад Степов  •  13 февраля 2017, 10:25

Тут нечего волноваться, коровы стойко переносят морозы. А вот мусорки это плохо, всё таки они молоко дают.

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