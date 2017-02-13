Мэрия Омска предупредила об аномальных морозах

В понедельник местами по Омской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10º С и более, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Федеральное государственное бюджетное учреждение "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Омичам рекомендовано не выезжать без необходимости за пределы города, следить за передвижениями детей и лиц пожилого возраста, а также избегать длительного пребывания на улице.