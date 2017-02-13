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Мэрия Омска предупредила об аномальных морозах
Общество  •  13 февраля 2017, 07:17, последнее обновление 13 февраля 2017, 10:08  •  печать

Мэрия Омска предупредила об аномальных морозах

Автор: Василий Епанчинцев

13 февраля в регионе сохранится среднесуточная температура на 10 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник местами по Омской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10º С и более, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Федеральное государственное бюджетное учреждение "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Омичам рекомендовано не выезжать без необходимости за пределы города, следить за передвижениями детей и лиц пожилого возраста, а также избегать длительного пребывания на улице.

r Теги  •  #мороз #Обь-Иртышское УГМС

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Комментарии

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Леонид Портнов  •  13 февраля 2017, 12:32

Предупреждения это хорошо. Но было бы еще лучше если бы предприняли меры, например установили несколько пунктов обогрева.

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Лена Головина  •  13 февраля 2017, 11:44

Надеюсь власти позаботятся о людях, которые не имеют своего жилья, а живут на улице, тут и пункты обогрева нужны, и пункты раздачи горячей еды и чая.

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