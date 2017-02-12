Блогер Варламов будет судиться с "Первым каналом" из-за снимков Омска

Как сообщает VC.ru, Илья Варламов пояснил журналистам, что жалоба связана с "авторскими правами". Юрист "Экон-Профи" Игорь Пархачев, который представляет интересы блогера, рассказал, что "Первый канал" использовал девять фотографий, сделанных Варламовым, в передаче, где обсуждалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В частности, изображения были взяты из репортажей блогера про Омск — вопрос об этом городе был задан президенту во время конференции."В 2015 году Варламов уже судился с ВГТРК, потребовав компенсацию за использование фотографий трамвая Russia One и изображений парковок в московских дворах. В октябре 2015 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера, посчитав использование шести фотографий из нескольких репортажей допустимым объёмом цитирования. В апреле 2016 года Суд по интеллектуальным правам отменил это решение, направил дело на повторное рассмотрение и в сентябре 2016 года московский арбитраж постановил взыскать с ВГТРК 240 тысяч рублей", - отмечает издание.

Предварительные слушания назначены на 30 марта 2017 года.