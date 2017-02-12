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Блогер Варламов будет судиться с "Первым каналом" из-за снимков Омска
Общество  •  12 февраля 2017, 19:21, последнее обновление 12 февраля 2017, 20:21  •  печать

Блогер Варламов будет судиться с "Первым каналом" из-за снимков Омска

Автор: Александр Арефьев

Блогер и фотограф Илья Варламов подал иск в московский арбитраж, потребовав более полумиллиона с АО "Первый канал" за использование его фотографий, взятых из репортажей про Омск.

Как сообщает VC.ru, Илья Варламов пояснил журналистам, что жалоба связана с "авторскими правами". Юрист "Экон-Профи" Игорь Пархачев, который представляет интересы блогера, рассказал, что "Первый канал" использовал девять фотографий, сделанных Варламовым, в передаче, где обсуждалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В частности, изображения были взяты из репортажей блогера про Омск — вопрос об этом городе был задан президенту во время конференции."В 2015 году Варламов уже судился с ВГТРК, потребовав компенсацию за использование фотографий трамвая Russia One и изображений парковок в московских дворах. В октябре 2015 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера, посчитав использование шести фотографий из нескольких репортажей допустимым объёмом цитирования. В апреле 2016 года Суд по интеллектуальным правам отменил это решение, направил дело на повторное рассмотрение и в сентябре 2016 года московский арбитраж постановил взыскать с ВГТРК 240 тысяч рублей", - отмечает издание.

Предварительные слушания назначены на 30 марта 2017 года.

r Теги  •  #авторские права #Арбитражный суд #Илья Варламов #иск

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Комментарии

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Виктор Квадрант  •  12 февраля 2017, 20:42

Илья Варламов - нашумевший блоггер и судился по такому же поводу. Странно, что Первый канал решил-таки рискнуть, вместо того, чтобы использовать фото законно.

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