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Омские спасатели назвали самые опасные места для зимней рыбалки
Общество  •  11 февраля 2017, 17:06, последнее обновление 11 февраля 2017, 17:31  •  печать

Омские спасатели назвали самые опасные места для зимней рыбалки

Автор: Дарья Молчанская

Сотрудники омского МЧС провели очередной рейд по безопасности на водных объектах.

Специалисты проверили излюбленные места зимнего рыбного лова в Омске. И если в большинстве мест на реке Иртыш лёд имеет достаточную толщину и считается безопасным, то вблизи промоин нет. Так, одна из таких полыней растянулась от гостиницы "Маяк" до моста имени 60-летия ВЛКСМ, и лучше не приближаться к ней даже на расстояние 20 метров.

Как сообщили в региональном МЧС, чаще всего горожане пересекают главную водную артерию по льду или рыбачат напротив гостиницы "Маяк", у Ленинградского моста и моста им. 60-летия ВЛКСМ, у пляжей "Первомайский", "Советский", "Юбилейный", а также выходят порыбачить на затоны "Лампочка", "Медик" и посёлка "Рыбачий".

- На сегодняшний день лёд местами остаётся опасным в связи с его недостаточной толщиной и наличием полыней, - рассказал начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Евгений Андросов, - Лёд непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами.

r Теги  •  #безопасность #зимняя рыбалка #МЧС #рейд

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Комментарии

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Таня Шапран  •  11 февраля 2017, 20:10

Опытный рыбак не нуждается в предупреждении. Хотя... Затменный азартом, может и совершить самую нелепую ошибку.

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Таисия Петрова  •  11 февраля 2017, 17:24

Рыбакам любые предупреждения каждый год не почем, то на льдинах плавают, то у кромки льда лунки бурят

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Марина  •  11 февраля 2017, 19:42

Да, рыбаков иногда сложно понять... А ведь должны бы осознавать, что риск неоправдан.

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Юля Пучкова  •  11 февраля 2017, 20:45

Предупреждай не предупреждай, бесполезно, самые азартные накатят по соточке и море по колено. Сколько их каждый год тонет.

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