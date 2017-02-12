Омские спасатели назвали самые опасные места для зимней рыбалки

Специалисты проверили излюбленные места зимнего рыбного лова в Омске. И если в большинстве мест на реке Иртыш лёд имеет достаточную толщину и считается безопасным, то вблизи промоин нет. Так, одна из таких полыней растянулась от гостиницы "Маяк" до моста имени 60-летия ВЛКСМ, и лучше не приближаться к ней даже на расстояние 20 метров.

Как сообщили в региональном МЧС, чаще всего горожане пересекают главную водную артерию по льду или рыбачат напротив гостиницы "Маяк", у Ленинградского моста и моста им. 60-летия ВЛКСМ, у пляжей "Первомайский", "Советский", "Юбилейный", а также выходят порыбачить на затоны "Лампочка", "Медик" и посёлка "Рыбачий".

- На сегодняшний день лёд местами остаётся опасным в связи с его недостаточной толщиной и наличием полыней, - рассказал начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Евгений Андросов, - Лёд непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами.