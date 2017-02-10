Застройщик скандальной "Рябиновки" возведёт дома для малоимущих

Новый квартал появится в микрорайоне "Рябиновка" в Кировском округе. Строить их будет ООО "Красный квадрат", которое возводило дома для переселенцев из аварийного жилья.
Три дома из новой очереди уже готовы. Они построены из тех же материалов и по тому же проекту, что и здания для "аварийщиков", сообщает телеканал "Продвижение". Напомним, те дома вызвали немало претензий новосёлов. Омичи жаловались на трещины в стенах, воду в подвалах, отсутствие инфраструктуры и многое другое. Однако застройщик уверяет, что проблемы решены.
С чего вы взяли, что были негативные моменты? Они у всех в строительстве бывают. Но они были успешно устранены. Такого наплыва негативного мнения сейчас нет совершенно, - заявил на сегодняшней пресс-конференции заместитель управляющего ООО "Красный квадрат" Роман Басов.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
В строительстве как и в других делах всегда могут быть ошибки которые вызывают нарекания и требуют устранения, а вот проверить устранены ли они очень просто, спросить тех кто там живет