Застройщик скандальной "Рябиновки" возведёт дома для малоимущих

Семь малоэтажных домов построят в рамках программы "Жильё для российской семьи". Квартиры по особой цене предназначены для ветеранов, льготников и малоимущих семей.

Новый квартал появится в микрорайоне "Рябиновка" в Кировском округе. Строить их будет ООО "Красный квадрат", которое возводило дома для переселенцев из аварийного жилья.

Три дома из новой очереди уже готовы. Они построены из тех же материалов и по тому же проекту, что и здания для "аварийщиков", сообщает телеканал "Продвижение". Напомним, те дома вызвали немало претензий новосёлов. Омичи жаловались на трещины в стенах, воду в подвалах, отсутствие инфраструктуры и многое другое. Однако застройщик уверяет, что проблемы решены.

С чего вы взяли, что были негативные моменты? Они у всех в строительстве бывают. Но они были успешно устранены. Такого наплыва негативного мнения сейчас нет совершенно, - заявил на сегодняшней пресс-конференции заместитель управляющего ООО "Красный квадрат" Роман Басов.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".