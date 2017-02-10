В Омске откроется юбилейная православная выставка

21 февраля в Омске состоится открытие 10-й Международной православной выставки "Сильвестр Омский - свет земли Cибирской". На ней представят более 200 экспонатов из крупнейших храмов, монастырей, подворий и духовных издательств Палестины, Греции и Черногории.

В составе экспозиции будут храмовые иконы Святой Блаженной Матроны Московской, Святого Спиридона Тримифунтского, Святого Николая Чудотворца, Божией Матери "Неупиваемая чаша" и многие другие. Также на выставке можно будет купить православные сувениры из Иерусалима, ладан со Святой Горы Афон, святую воду и миро из Базилики Святого Николая из Италии, церковную утварь и иконы, ювелирные изделия православной тематики и павловопосадские платки.

Отметим, что выставка откроется в 12:00 молебном "На начало благого дела", который возглавит митрополит Омский и Таврический Владимир.