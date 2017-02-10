Михаил Казиник 1200х90
В Омске откроется юбилейная православная выставка
Общество  •  10 февраля 2017, 17:10, последнее обновление 10 февраля 2017, 17:18  •  печать

В Омске откроется юбилейная православная выставка

Автор: Вероника Делор

Омские верующие посетят 10-ю Международную выставку-форум "Сильвестр Омский - свет земли Cибирской".

21 февраля в Омске состоится открытие 10-й Международной православной выставки "Сильвестр Омский - свет земли Cибирской". На ней представят более 200 экспонатов из крупнейших храмов, монастырей, подворий и духовных издательств Палестины, Греции и Черногории.

В составе экспозиции будут храмовые иконы Святой Блаженной Матроны Московской, Святого Спиридона Тримифунтского, Святого Николая Чудотворца, Божией Матери "Неупиваемая чаша" и многие другие. Также на выставке можно будет купить православные сувениры из Иерусалима, ладан со Святой Горы Афон, святую воду и миро из Базилики Святого Николая из Италии, церковную утварь и иконы, ювелирные изделия православной тематики и павловопосадские платки.

Отметим, что выставка откроется в 12:00 молебном "На начало благого дела", который возглавит митрополит Омский и Таврический Владимир.

r Теги  •  #выставка #православие #экспонат

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Банкротящийся омский "Трест № 5" не распродал квартир почти на полмиллиарда рублей  •  сегодня, 17:45
В Омске Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего расправой продавцу  •  сегодня, 17:40
"Мы полностью готовы". Омский "Авангард" хочет в полуфинал Кубка Гагарина  •  сегодня, 17:04  •  
Омский строитель Борис Медведев обещает полное содействие следствию  •  сегодня, 16:27
Мэрия Омска проведёт проверку по факту обрушения дома во 2-м Путевом переулке  •  сегодня, 16:25
В Омске рухнул аварийный жилой дом  •  сегодня, 16:15  •   4  •  
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Дача 200х400
Вавилон