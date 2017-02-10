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В Омске на улице Орджоникидзе коммунальщики завалили тротуары снегом
Общество  •  10 февраля 2017, 16:05, последнее обновление 10 февраля 2017, 16:50  •  печать

В Омске на улице Орджоникидзе коммунальщики завалили тротуары снегом

Автор: Василий Епанчинцев

После очистки улицы Орджоникидзе от снега на пешеходной зоне образовались двухметровые сугробы.

В сети опубликовано видео, на котором омичка жалуется на последствия уборки снега коммунальщиками на улице Орджоникидзе. Весь снег с проезжей части оказался свален на тротуар, из-за чего на пешеходной зоне образовались двухметровые сугробы.

По скользкой и извилистой тропинке едва может пройти один человек. Путь оказался затруднён для стариков и молодых мам с колясками. Автор ролика отмечает, что улицу Орджоникидзе за всю зиму первый раз почистили "качественно", но почему-то удобство для автомобилей создали за счёт пешеходов.

r Теги  •  #видео #вывоз снега #улица Орджоникидзе

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