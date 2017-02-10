В Омске на улице Орджоникидзе коммунальщики завалили тротуары снегом

В сети опубликовано видео, на котором омичка жалуется на последствия уборки снега коммунальщиками на улице Орджоникидзе. Весь снег с проезжей части оказался свален на тротуар, из-за чего на пешеходной зоне образовались двухметровые сугробы.

По скользкой и извилистой тропинке едва может пройти один человек. Путь оказался затруднён для стариков и молодых мам с колясками. Автор ролика отмечает, что улицу Орджоникидзе за всю зиму первый раз почистили "качественно", но почему-то удобство для автомобилей создали за счёт пешеходов.