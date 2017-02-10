Бывшую начальницу отделения "Почты России" отправили под суд
Общество  •  10 февраля 2017, 10:50, последнее обновление 10 февраля 2017, 10:56  •  печать

Бывшую начальницу отделения "Почты России" отправили под суд

Автор: Артем Кримин

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении экс-руководителя отделения "Почты России" Людмилы Чикишевой, которая тратила средства организации на погашение своих кредитов. 

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили причастность начальницы одного из отделений "Почты России" Людмилы Чикишевой к хищению более 760 тысяч рублей. По данным пресс-службы омской прокуратуры, обвиняемая в 2015 году на протяжении семи месяцев продавала принадлежащие отделению товарно-материальные ценности, а вырученные деньги присваивала себе. Общая сумма её "заработка" составила более 610 тыс. руб. Полученные деньги женщина тратила на погашение взятых в банке кредитов.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что женщина причастна к краже денег из кассы почтового отделения. С февраля по август 2015 года она похитила оттуда около 150 тыс. руб. После обнаружения факта хищения Людмила Чикишева была уволена с занимаемой должности.

Теперь за свои действия ей предстоит ответить перед законом, поскольку прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что вину в совершении преступления обвиняемая признала, однако причинённый ущерб не возместила.

r Теги  •  #кража #кредит #Почта России #прокуратура

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