Управляющие компании Омска заставляют пересчитать плату за ОДН
Общество  •  10 февраля 2017, 11:00  •  печать

Управляющие компании Омска заставляют пересчитать плату за ОДН

Автор: Виктория Стрельникова

При выставлении квитанций за ОДН управляющие организации допускают немало нарушений, применяя некорректно формулу расчёта или вообще завышая нормативы. Надзорные органы предупреждают УК о том, что им необходимо провести перерасчёт, причём в пользу собственников жилья. Иначе их ждёт административная ответственность.

На прошедшей встрече с управляющими организациями начальник региональной Госжилинспекции Сергей Плисов сообщил, что омские управляющие компании допускают много нарушений при выставлении квитанций за ОДН. Кто-то выставил плату за водоотведение на ОДН, у каких-то организаций некорректно применена формула, есть и те, кто выставил счета на суммы, превышающие расчёт по нормативам. Особенно много неразберихи с правильностью отражения в квитанциях площадей общедомового имущества, не у всех домов оформлены техпаспорта.

Сергей Плисов предупредил: всем организациям, некорректно рассчитавшим плату, необходимо срочно произвести перерасчёт в пользу собственников, иначе контролирующее ведомство будет вынуждено привлекать их к административной ответственности за нарушение законодательства.

r Теги  •  #ЖКХ #перерасчет тарифов ОДН #Сергей Плисов

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