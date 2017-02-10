В Омске отправили под бульдозер 160 кг санкционных фруктов

9 февраля инспекторы Управления Россельхознадзора по Омской области провели карантинный фитосанитарный контроль в одном из торговых павильонов города. Выяснилось, что в магазине продавалась запрещённая к ввозу и реализации подкарантинная продукция: 161 кг свежих яблок.

Страна происхождения фруктов неизвестна, но на упаковке оказались явные признаки перемаркировки. В соответствии с указом Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" все яблоки были раздавлены сотрудниками Россельхознадзора.