В Омске отправили под бульдозер 160 кг санкционных фруктов
Общество  •  10 февраля 2017, 11:07, последнее обновление 10 февраля 2017, 11:10  •  печать

В Омске отправили под бульдозер 160 кг санкционных фруктов

Автор: Вероника Делор

Россельхознадзор раздавил партию запрещённых яблок.

9 февраля инспекторы Управления Россельхознадзора по Омской области провели карантинный фитосанитарный контроль в одном из торговых павильонов города. Выяснилось, что в магазине продавалась запрещённая к ввозу и реализации подкарантинная продукция: 161 кг свежих яблок.

Страна происхождения фруктов неизвестна, но на упаковке оказались явные признаки перемаркировки. В соответствии с указом Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" все яблоки были раздавлены сотрудниками Россельхознадзора.

r Теги  •  #Россельхознадзор #санкции #уничтожение #фрукты

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