Следователи обнаружили в Омске 56 детей-невидимок
Общество  •   9 февраля 2017, 17:17, последнее обновление 9 февраля 2017, 17:17  •  печать

Следователи обнаружили в Омске 56 детей-невидимок

Автор: Артем Кримин

Количество детей, чьё рождение аннулировали правоохранительные органы, значительно увеличилось. 

В 2014-2015 годах в Кировский отдел управления ЗАГС обращались женщины, утверждавшие, что родили детей вне медицинской организации. Факт  появления младенцев на свет подтверждал специальный человек, якобы присутствовавший во время родов. Женщины в итоге получали свидетельства о рождении детей, а затем обращались в управление Пенсионного фонда РФ с просьбой предоставить им материнский капитал. Факт незаконного получения поддержки удалось вскрыть сотрудникам полиции.

- По инициативе СУ УМВД России по Омской области в судах г. Омска и Омской области с начала 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей, - цитирует пресс-служба омской полиции официального представителя МВД России Ирину Волк.  

Изначально полицейские аннулировали рождение пятерых детей. Но при проведении следственных мероприятий установили, что фактов незаконного получения материнского капитала было намного больше.

- В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 млн руб., - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

Отметим, что подозреваемыми по возбуждённому уголовному делу проходят 36 человек. 

r Теги  •  #материнский капитал #младенец #мошенничество #УМВД

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Комментарии

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Александр Божежар  •  9 февраля 2017, 19:00

То есть некоторые из них по два ребёнка таким образом зарегистрировали, поражает уровень человеческой безнравственности, а что дальше то.

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Юля Пучкова  •  9 февраля 2017, 20:03

Думаю что во всей этой истории замешаны работники ЗАГСа, и конечно же, не бескорыстно. Первый раз слышу, что свидетельство о рождении выдается без соответствующей справки из медучреждения. Что то здесь не так.

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