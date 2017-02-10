Следователи обнаружили в Омске 56 детей-невидимок

В 2014-2015 годах в Кировский отдел управления ЗАГС обращались женщины, утверждавшие, что родили детей вне медицинской организации. Факт появления младенцев на свет подтверждал специальный человек, якобы присутствовавший во время родов. Женщины в итоге получали свидетельства о рождении детей, а затем обращались в управление Пенсионного фонда РФ с просьбой предоставить им материнский капитал. Факт незаконного получения поддержки удалось вскрыть сотрудникам полиции.

- По инициативе СУ УМВД России по Омской области в судах г. Омска и Омской области с начала 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей, - цитирует пресс-служба омской полиции официального представителя МВД России Ирину Волк.

Изначально полицейские аннулировали рождение пятерых детей. Но при проведении следственных мероприятий установили, что фактов незаконного получения материнского капитала было намного больше.

- В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 млн руб., - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

Отметим, что подозреваемыми по возбуждённому уголовному делу проходят 36 человек.