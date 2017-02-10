Мошенники продают омичам билеты на якобы субсидируемые рейсы в Крым

Сомнительное предложение размещено на одном из сайтов по продаже и бронированию авиабилетов: из Омска в Симферополь предлагается улететь за 3-5 тысяч рублей. Продают якобы специальные субсидированные государством билеты, рассчитанные на льготников: детей, студентов до 23 лет и пенсионеров. При этом никакой дополнительной информации нет, неизвестен даже авиаперевозчик, осуществляющий полёты.

Первыми внимание на сомнительные билеты обратили турагентства, сообщает телеканал "Продвижение". Государственная программа по дотациям авиаперелётов на 2017 год ещё не принята, и минимальная цена авиабилета в Крым пока составляет 14 тыс. руб. В связи с этим омичей предупреждают о том, чтобы они внимательнее относились к сайтам, где приобретают билеты.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".