Фотограф-путешественник с Сахалина пешком добрался до Омска

Путешественник Игорь Щугрий, который идёт пешком из Южно-Сахалинска в Крым, прогулялся в Омске по Любинскому проспекту и "зачекинился" у театра Драмы.

Сегодня в Омск прибыл путешественник из Южно-Сахалинска Игорь Щугрий. Как рассказал "Омск Здесь" 32-летний парень, свой путь он начал 5 января, решив исполнить свою давнюю мечту - проехать автостопом всю Россию. Маркетолог по образованию и фотограф по призванию уже побывал в Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ и Иркутске. Позади осталось больше 7 тыс. км и 11 городов. Конечная станция - Крым.

Передвигается молодой человек автостопом. Помогают путешественнику дальнобойщики и местные жители, которые предлагают ему через социальные сети переночевать, а также проводят экскурсии по городу. Денег с собой молодой человек не брал, говорит: "Это такой социальный эксперимент".

Впрочем, по словам Игоря Щугрия, чаще всего ему приходится спать в палатке, и самые суровые сибирские морозы турист застал на востоке. Тогда ему пришлось ночевать на улице в -33 градуса.

Поначалу машины вообще не тормозил. Сейчас, если передвигаюсь вечером, машины стараюсь останавливать. Это моя мечта с юных лет увидеть весь Дальний Восток, Забайкалье, Бурятию и Сибирь. Всегда было интересно прочувствовать сибирские морозы, - рассказал он.

С собой у него рюкзак с вещами, экшен-камера и телефон. Несмотря на то, что Щугрий увлекается фотографией, профессиональный фотоаппарат с собой он брать не стал. В Омске путешественник уже успел прогуляться по Любинскому проспекту, а также сфотографироваться у театра Драмы и стелы "Омск" на въезде в город.

Добавим, что до Крыма Игорь Щугрий планирует добраться уже к концу февраля.