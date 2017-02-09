В омской мэрии заявили, что подготовились к грядущим холодам
Общество  •   9 февраля 2017, 15:45, последнее обновление 9 февраля 2017, 15:45  •  печать

В омской мэрии заявили, что подготовились к грядущим холодам

Автор: Вероника Делор

Администрация Омска сообщила, что в полном объёме подготовила город к резкому похолоданию.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что муниципальные власти, ресурсоснабжающие компании и управляющие организации подготовились в полном объёме к похолоданию, грядущему в ближайшие три-четыре дня. Температура воздуха в это время может опускаться ниже -35 градусов.

На всех ТЭЦ и котельных создан необходимый запас топлива, в том числе резервного. Всем предприятиям, от которых зависит стабильное и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, передано поручение мэра Омска Вячеслава Двораковского о необходимости увеличить количество дежурного персонала, подготовить дополнительные ремонтные бригады, обеспечить их необходимыми материалами и инструментами, - пояснил директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

В мэрии подчеркнули, что все городские службы будут незамедлительно реагировать на жалобы омичей, связанные с тепло-, водо-, газо- и электроснабжением.

r Теги  •  #мэрия #погода #резкое похолодание

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