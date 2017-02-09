Народный фронт пристроил уволенного омского редактора в Краснодарский край
Общество  •   9 февраля 2017, 15:37, последнее обновление 9 февраля 2017, 15:41  •  печать

Народный фронт пристроил уволенного омского редактора в Краснодарский край

Автор: Василий Епанчинцев

Общероссийский народный фронт нашёл работу для бывшего главного редактора газеты "Наша иртышская правда" Большереченского района Евгении Острой.

Специалисты Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта намерены оспорить увольнение трёх редакторов районных газеты в Омской области, сообщает пресс-служба общественного движения. Евгения Острая (газета "Наша иртышская правда"), Ирина Мезенина ("Тарское Прииртышье") и Виктор Сидоренко (IhreZeitung) были уволены по истечению трудовых договоров. Однако журналисты утверждают, что истинной причиной их увольнения стала критика местной власти.

Уволенные редакторы и эксперты ОНФ убеждены, что изменение бессрочных трудовых договоров на срочные было незаконным. Изначально с редакторами были подписаны бессрочные контракты, которые затем с помощью допсоглашений превратились в договоры сроком на три года, по истечении которых они и лишились работы.

"Изменение бессрочного трудового договора на срочный недопустимо, поскольку условие, касающееся срока действия договора, может быть установлено сторонами только при его заключении", - заявляют в Народном фронте.

Однако Центральный районный суд уже вынес одно решение в пользу Главного управления информационной политики правительства Омской области. Увольнение Ирины Мезениной было признано законным.

Коллеги по журналистскому цеху уже пришли омичам на помощь: давний партнёр Центра правовой поддержки журналистов - редактор "Народной газеты Северского района" Александр Харченко из Краснодарского края пригласил на работу Евгению Острую, и она приняла приглашение, - заявила глава Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Видимо, в ближайшее время Острая покинет Большереченский район ради работы в солнечном Краснодарском крае.

r Теги  •  #Народный фронт #омские журналисты

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