Народный фронт пристроил уволенного омского редактора в Краснодарский край

Специалисты Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта намерены оспорить увольнение трёх редакторов районных газеты в Омской области, сообщает пресс-служба общественного движения. Евгения Острая (газета "Наша иртышская правда"), Ирина Мезенина ("Тарское Прииртышье") и Виктор Сидоренко (IhreZeitung) были уволены по истечению трудовых договоров. Однако журналисты утверждают, что истинной причиной их увольнения стала критика местной власти.

Уволенные редакторы и эксперты ОНФ убеждены, что изменение бессрочных трудовых договоров на срочные было незаконным. Изначально с редакторами были подписаны бессрочные контракты, которые затем с помощью допсоглашений превратились в договоры сроком на три года, по истечении которых они и лишились работы.

"Изменение бессрочного трудового договора на срочный недопустимо, поскольку условие, касающееся срока действия договора, может быть установлено сторонами только при его заключении", - заявляют в Народном фронте.

Однако Центральный районный суд уже вынес одно решение в пользу Главного управления информационной политики правительства Омской области. Увольнение Ирины Мезениной было признано законным.

Коллеги по журналистскому цеху уже пришли омичам на помощь: давний партнёр Центра правовой поддержки журналистов - редактор "Народной газеты Северского района" Александр Харченко из Краснодарского края пригласил на работу Евгению Острую, и она приняла приглашение, - заявила глава Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Видимо, в ближайшее время Острая покинет Большереченский район ради работы в солнечном Краснодарском крае.