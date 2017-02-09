Талантливая омская молодёжь поедет на крымский форум
Общество  •   9 февраля 2017, 11:51  •  печать

Талантливая омская молодёжь поедет на крымский форум

Автор: Вероника Делор

В середине лета в Крыму состоится Всероссийский молодёжный форум "Таврида".

С 3 июля по 31 августа в Крыму пройдёт образовательный форум "Таврида", который соберёт талантливую молодёжь со всей страны. Мероприятие объединит более 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет под девизом "Найти своих".

В качестве участников на фестиваль приедут архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты, режиссёры, продюсеры, актёры, журналисты, а также библиотекари, мультипликаторы и сотрудники музеев. В программе - общение с почётными гостями, мастер-классы с экспертами, лекции, круглые столы и дебаты.

Кроме того, на площадке будет действовать "Конвейер проектов", на котором участники публично представят свои социально значимые идеи. Отметим, приём заявок уже начался. Присоединиться к форуму можно на сайте ais.fadm.gov.ru.

r Теги  •  #Крым #поддержка талантливой молодежи #Таврида #форум

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