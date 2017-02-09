Обезьяна Луша рассказала, когда в Омске наступит весна
Общество  •   9 февраля 2017, 11:09, последнее обновление 9 февраля 2017, 12:45  •  печать

Обезьяна Луша рассказала, когда в Омске наступит весна

Автор: Дарья Молчанская

Так как в Большереченском зоопарке нет сурка, предсказать весну попросили обезьяну лапундер.

Перед обитателем зоопарка обезьянкой Лушой поставили две коробки со сладостями. В одной из них было печенье, во второй конфеты, а на самих коробках надписи: "Ранняя весна" и "Поздняя весна".

Как рассказали в зоопарке, Луша сразу схватила коробку с надписью "Поздняя весна", в которой было печенье, разорвала её и съела содержимое. При этом на выбор животного размер коробок никак не повлиял: схожие по размеру коробки находились от обезьяны на одинаковом расстоянии, и она осматривала их издали.

Напомним, что уже сегодня в регионе ожидается существенное похолодание до -40 градусов ночью по северным районам.

r Теги  •  #Большереченский зоопарк #весна #обезьяна #погода #предсказание

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