Омск снова поборется на звание самого доброго города России

Омск присоединится к всероссийской акции "Марафон добрых дел", в которой в прошлом году занял пятое место.

Общественная палата РФ и Российский фонд мира запускают всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, которая будет посвящена Году экологии. Городам-участникам предстоит проявить себя в таких мероприятиях как сбор макулатуры и батареек, а также в организации широкомасштабных экологических мероприятий в городах России.

Наша основная задача - вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу. В этот раз наши эксперты разработали более 30 различных заданий, начиная от сбора макулатуры и заканчивая проведением экофестивалей в своих городах, - рассказала инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина.

Кроме этого, организаторам акции предстоит определить и самого активного гражданина, который получит в награду 2 билета в любую точку России. Помимо этого, будет составлен и рейтинг самых добрых школ страны.

Напомним, что в прошлом году в рейтинге добрых городов ТОП-3 составили Якутск, Санкт-Петербург и Москва. Далее в списке расположились Волгоград, Омск, Чебоксары, Вологда, Новочеркасск, Ульяновск и Екатеринбург.