Народный фронт нашёл в Омске детский сад, простоявший 66 лет без ремонта

В региональный штаб Народного фронта поступили жалобы родителей детей на ветхое состояние, а также низкую температуру воздуха в дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба общественного движения. Так в детском саду № 194 активисты обнаружили необходимость ремонта кровельного покрытия. Из-за текущей крыши в туалете на втором этаже влажно и сыро.

В детском саду № 279, расположенном в районе остановки "Городок Водников", отмечена низкая температура воздуха в группах дневного пребывания. По этой причине воспитатели и родители проклеили и утеплили окна целлофановой плёнкой. Во время проверки фронтовиков плёнку с окон уже сняли, однако по показанием приборов температура в группах всего плюс 18 градусов при норме СанПиН в плюс 21 градус.

В ОНФ отметили, что это здание детского сада ни разу капитально не ремонтировалось с 1951 года, когда его сдали в эксплуатацию. После проверки в 2015 году управление Роспотребнадзора по Омской области вынесло 80 предписаний для устранения и сделало вывод, что детский сад не соответствует санитарным нормам и правилам.

В аварийном состоянии находится детский сад в селе Екатерининское Тарского района. В игровых комнатах окна промёрзли, на них образовалась наледь. Несущие стены здания все в трещинах.