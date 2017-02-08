Народный фронт нашёл в Омске детский сад, простоявший 66 лет без ремонта
Общество  •   8 февраля 2017, 13:30, последнее обновление 8 февраля 2017, 13:32  •  печать

Народный фронт нашёл в Омске детский сад, простоявший 66 лет без ремонта

Автор: Василий Епанчинцев

Активисты Общероссийского народного фронта провели проверку трёх детских садов в Омской области.

В региональный штаб Народного фронта поступили жалобы родителей детей на ветхое состояние, а также низкую температуру воздуха в дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба общественного движения. Так в детском саду № 194 активисты обнаружили необходимость ремонта кровельного покрытия. Из-за текущей крыши в туалете на втором этаже влажно и сыро.

В детском саду № 279, расположенном в районе остановки "Городок Водников", отмечена низкая температура воздуха в группах дневного пребывания. По этой причине воспитатели и родители проклеили и утеплили окна целлофановой плёнкой. Во время проверки фронтовиков плёнку с окон уже сняли, однако по показанием приборов температура в группах всего плюс 18 градусов при норме СанПиН в плюс 21 градус.

В ОНФ отметили, что это здание детского сада ни разу капитально не ремонтировалось с 1951 года, когда его сдали в эксплуатацию. После проверки в 2015 году управление Роспотребнадзора по Омской области вынесло 80 предписаний для устранения и сделало вывод, что детский сад не соответствует санитарным нормам и правилам.

В аварийном состоянии находится детский сад в селе Екатерининское Тарского района. В игровых комнатах окна промёрзли, на них образовалась наледь. Несущие стены здания все в трещинах.

В прошлом году мы проводили масштабный мониторинг состояния материально-технической базы детских садов, в процессе которого видели многое, - заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Жукова. - В городских детских садах № 194 и № 279 отмеченные нами недостатки, к сожалению, встречаются часто. Ситуация, близкая к критичной, сложилась в детсаду в селе Екатерининское. Дети не должны находиться в таких условиях, поэтому органам власти необходимо подойти ответственно к разрешению данных вопросов.

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r Теги  •  #детский сад #общероссийский народный фронт

Комментарии

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Егор Батрудин  •  8 февраля 2017, 13:39

Ничего удивительного, у нас ремонтируют только на показуху один объект из десяти.

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