Не уверен - не обгоняй: какие нарушения становятся самыми массовыми среди омских автолюбителей

В прошлом году омские госавтоинспекторы выявили более полумиллиона нарушений в области дорожного движения. ИА "Омск Здесь" выяснил, какие нарушения Правил дорожного движения становятся самыми массовыми среди омских автомобилистов.

В 2016 году, по данным УГИБДД УМВД России по Омской области, в регионе выявлено 594 тыс. нарушений в области дорожного движения. Это на 5 % выше аналогичных показателей прошлого года. Как отмечают омские полицейские, самым массовым нарушением стало превышение установленного скоростного режима. Лихачей в Омске, как выяснилось, немало. С учётом работы видеокамер на дорогах города составлен 317 121 административный материал. Рост именно по этому правонарушению - более 60 %. В 2015-м любителей погонять по омским улицам с ветерком оказалось чуть менее 195 тысяч.

Следом за лихачами идут те, кто по каким-либо причинам игнорирует правила остановки и стоянки. Административных материалов по ст. 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" в прошлом году составлено более 14,5 тыс. В Госавтоинспекции уточняют - в 2015 году таких было чуть более 4,3 тыс. Рост более чем в три раза или на 232,4 %.

Замыкает тройку самых массовых нарушений непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей других транспортных средств). Сотрудниками полиции составлено 10 337 протоколов на нарушителей. Впрочем, по этой статье в 2016 году их выписано меньше на 9,2 %.

Общая сумма наложенных на омских автомобилистов штрафов - 304,98 млн руб. Более половины из этой суммы приходится на нарушения, зафиксированные видеокамерами. Автолюбителями выплачено 295,7 млн руб.

Омские водители, похоже, являются одними из самых правильных в стране. Учитывая недавние скандалы с отказами пропускать кареты скорой помощи к больным, можно сказать, что к автомобилям с включёнными спецсигналами омичи относятся уважительно. Всего 27 нарушений было зафиксировано сотрудниками ГИБДД по ст. 12.17 КоАП "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами". Зафиксировано снижение нарушений по сравнению с 2015-м на 15,6 %.

Стоит дополнить, что самым аварийноопасным днём в 2016 году стала суббота. Именно в первый день выходных чаще всего случались ДТП. В прошлом году большее количество аварий произошло в промежутке с 18 до 22 часов.