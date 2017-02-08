Омские "физики" решат задачи Всероссийской контрольной

12 февраля МФТИ при поддержке Минобрнауки РФ проведёт Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!". Контрольная приурочена к 50-летию Заочной физико-технической школы.

Если вы знаете, почему нельзя ставить в микроволновку металлическую посуду, почему короткие палки ломать труднее, чем длинные; если компьютер нужен не только для того, чтобы играть в Call of duty, Fallout и GTA или "лайкать" фото друзей в соцсетях; если логарифмы для вас - это не название экзотического блюда, а атомы, теория относительности и C++, Java и Python вашему сердцу ближе, чем Пушкин и Маяковский, то выходите решать! - сообщают организаторы на сайте контрольной.

Написать её смогут все желающие. Участникам предложат выполнить 15 заданий по 3 дисциплинам: математике, физике и информатике. Однако каждый сам выберет, будет ли он решать задачи по одному, двум или трём предметам. Организаторы отмечают, что в контрольной примут участие бизнесмены, банкиры, учёные, артисты и сам ректор МФТИ Николай Кудрявцев.