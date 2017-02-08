Омские "физики" решат задачи Всероссийской контрольной
Общество  •   8 февраля 2017, 12:13, последнее обновление 8 февраля 2017, 12:19  •  печать

Омские "физики" решат задачи Всероссийской контрольной

Автор: Вероника Делор

Омичи присоединятся к Всероссийской физико-технической контрольной "Выходи решать!".

12 февраля МФТИ при поддержке Минобрнауки РФ проведёт Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!". Контрольная приурочена к 50-летию Заочной физико-технической школы.

Если вы знаете, почему нельзя ставить в микроволновку металлическую посуду, почему короткие палки ломать труднее, чем длинные; если компьютер нужен не только для того, чтобы играть в Call of duty, Fallout и GTA или "лайкать" фото друзей в соцсетях; если логарифмы для вас - это не название экзотического блюда, а атомы, теория относительности и C++, Java и Python вашему сердцу ближе, чем Пушкин и Маяковский, то выходите решать! - сообщают организаторы на сайте контрольной.

Написать её смогут все желающие. Участникам предложат выполнить 15 заданий по 3 дисциплинам: математике, физике и информатике. Однако каждый сам выберет, будет ли он решать задачи по одному, двум или трём предметам. Организаторы отмечают, что в контрольной примут участие бизнесмены, банкиры, учёные, артисты и сам ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

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r Теги  •  #вуз #информатика #математика #Москва #физика

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