В Омске пострадавшие при взрыве топлива пожарные вернулись к работе
Общество  •   8 февраля 2017, 08:26, последнее обновление 8 февраля 2017, 09:32  •  печать

В Омске пострадавшие при взрыве топлива пожарные вернулись к работе

Автор: Василий Епанчинцев

На дежурство вновь заступили пожарные, пострадавшие при взрыве топлива в гараже 18 января.

Омские пожарные, которые ценой собственного здоровья предотвратили опасные последствия пожара 18 января в гараже, вновь заступили на дежурство, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Четыре сотрудника МЧС получили всю необходимую медицинскую помощь, выздоровели и восстановились.

Служба в МЧС - это моё. С 12 лет была мечта стать спасателем, в 21 год она осуществилась, поэтому и дальше буду служить несмотря ни на что, - заявил пожарный-спасатель Алексей Кузьменков.

В пожарной части после случившегося была проведена дополнительная работа по обеспечению безопасности пожарных при выполнении ими служебного долга. Напомним, что 18 января четверо пожарных пострадали при пожаре в частном гаражном боксе при взрыве топлива для котельной.

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r Теги  •  #МЧС #пожарные

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