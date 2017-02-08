В Омске пострадавшие при взрыве топлива пожарные вернулись к работе

Омские пожарные, которые ценой собственного здоровья предотвратили опасные последствия пожара 18 января в гараже, вновь заступили на дежурство, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Четыре сотрудника МЧС получили всю необходимую медицинскую помощь, выздоровели и восстановились.

Служба в МЧС - это моё. С 12 лет была мечта стать спасателем, в 21 год она осуществилась, поэтому и дальше буду служить несмотря ни на что, - заявил пожарный-спасатель Алексей Кузьменков.

В пожарной части после случившегося была проведена дополнительная работа по обеспечению безопасности пожарных при выполнении ими служебного долга. Напомним, что 18 января четверо пожарных пострадали при пожаре в частном гаражном боксе при взрыве топлива для котельной.