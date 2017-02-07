Американская певица Кэти Перри засудила омича за оскорбления

Скандально известного омича Михаила Матвиенко обязали заплатить административный штраф в три тысячи рублей, поскольку суд признал его виновным в публичном оскорблении американской певицы Кэти Перри.

Всё началось с того, что Михаил Матвиенко написал роман, в котором фигурировало сценическое имя Кэти Элизабет Хадсон, и якобы отправил его в издательство. Как следует из письма певицы, текст которого приводит "Российская газета", из издательства Кэти Перри узнала, что Матвиенко "незаконным и порочным образом использует в книге её сценическое имя". События в романе, при которых это происходит, американка сочла оскорбительными и подала заявление в мировой суд Ленинского округа.

- Я не давала согласие автору книги на использование в литературном произведении моего сценического имени, а более того, не позволяла называть моим именем церковь, возле которой происходит убийство человека. Моё имя было поставлено рядом с аморальным событием, чем мне был нанесён моральный урон, - цитирует "РГ" письмо Кэти Перри.

В итоге суд назначил Михаилу Матвиенко наказание в виде административного штрафа. Напомним, что это не первый случай, когда Михаил Матвиенко оскорбляет американских звёзд своими произведениями. Два года назад он снял фильм, в котором высказывал непристойные слова в адрес певицы Бритни Спирс. Так же, как и в случае с Кэти Перри, в суд поступило письмо якобы от американской певицы с требованием взыскать с омича три миллиона долларов за сексуальные домогательства. Впоследствии, правда, было установлено, что это письмо от имени Бритни Спирс направил в суд сам Михаил Матвиенко.