На легальные омские маршрутки наклеят карты

Чтобы пассажиры смогли отличить легальных перевозчиков от нелегальных, на лобовом стекле транспортного средства разместят карту его маршрута.

Областная прокуратура внесла в Законодательное Собрание региона проект закона по организации регулярных пассажирских перевозок. Инициатива ведомства направлена на борьбу с нелегальными перевозчиками.

Так, предлагается ввести норму, обязывающую юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки пассажиров по нерегулируемым и регулируемым тарифам, обеспечить размещение копии карты маршрута регулярных перевозок в салоне. Оригинал данной карты должен находиться в правом нижнем углу с внутренней стороны лобового стекла.

- Отсутствие возможности визуальной фиксации карты маршрута со стороны лобового стекла кабины автомобиля даст основания полагать, что он эксплуатируется без наличия необходимых правовых оснований, повысит эффективность работы контролирующих органов по выявлению таких транспортных средств, - говорится в сообщении прокуратуры.

Реализацию законопроекта прокуратура области поставила на контроль.