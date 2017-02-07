Преподавателя филиала ОмГУПС заподозрили в получении 31 взятки

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело на методиста железнодорожного техникума. Женщина подозревается в получении 31 взятки от студентов.

- Установлено, что с октября 2015 года по февраль 2016 она получила от студентов указанного учебного заведения в качестве взяток 33 800 рублей за внесение в их зачётные книжки и зачётные ведомости оценок о сдаче зачёта по предмету "Инженерная графика" без его фактической сдачи, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры на транспорте.

Следствие собрало доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.