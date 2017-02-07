Преподавателя филиала ОмГУПС заподозрили в получении 31 взятки

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело на методиста железнодорожного техникума. Женщина подозревается в получении 31 взятки от студентов.
- Установлено, что с октября 2015 года по февраль 2016 она получила от студентов указанного учебного заведения в качестве взяток 33 800 рублей за внесение в их зачётные книжки и зачётные ведомости оценок о сдаче зачёта по предмету "Инженерная графика" без его фактической сдачи, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры на транспорте.
Следствие собрало доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Видно преподаватель начала брать завышенные суммы за свои услуги, раз студенты сдали ее властям.
Вполне возможно... Студенты и родители часто сами поощряют взяточничество.
Возможно, так же есть вероятность - что взятки она именно требовала, пусть комиссия и прокуратура разбирается, догадок можно много построить, но они ими и останутся.