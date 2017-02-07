Преподавателя филиала ОмГУПС заподозрили в получении 31 взятки
Общество  •   7 февраля 2017, 12:49  •  печать

Преподавателя филиала ОмГУПС заподозрили в получении 31 взятки

Автор: Артем Кримин

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении методиста Омского техникума железнодорожного транспорта - филиала государственного университета путей сообщения.

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело на методиста железнодорожного техникума. Женщина подозревается в получении 31 взятки от студентов.

 - Установлено, что с октября 2015 года по февраль 2016 она получила от студентов указанного учебного заведения в качестве взяток 33 800 рублей за внесение в их зачётные книжки и зачётные ведомости оценок о сдаче зачёта по предмету "Инженерная графика" без его фактической сдачи, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры на транспорте.

Следствие собрало доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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r Теги  •  #взятка #ОмГУПС #суд #уголовное дело

Комментарии

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Лена Головина  •  7 февраля 2017, 13:03

Видно преподаватель начала брать завышенные суммы за свои услуги, раз студенты сдали ее властям.

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Марина  •  7 февраля 2017, 15:46

Вполне возможно... Студенты и родители часто сами поощряют взяточничество.

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Александр Божежар  •  7 февраля 2017, 13:33

Возможно, так же есть вероятность - что взятки она именно требовала, пусть комиссия и прокуратура разбирается, догадок можно много построить, но они ими и останутся.

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