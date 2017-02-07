Арктика проверит омских танкистов на выносливость

Омские специалисты готовятся к учениям в Арктике. При экстремально низких температурах до -60 градусов им предстоит испытывать новейшую военную технику.

В середине февраля в Арктике пройдут испытания современной гусеничной техники при экстремально низких температурах - до минус 60 градусов. Управлять машинами будут специалисты, подготовленные в том числе в Омском автобронетанковом инженерном институте. Военная техника уже доставлена в район испытаний.

Предстоящая экспедиция уже не первая. На этот раз специалисты пройдут сложнейший маршрут от якутского посёлка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно.