Арктика проверит омских танкистов на выносливость
Общество  •   7 февраля 2017, 12:18, последнее обновление 7 февраля 2017, 12:20  •  печать

Арктика проверит омских танкистов на выносливость

Автор: Виктория Стрельникова

Омские специалисты готовятся к учениям в Арктике. При экстремально низких температурах до -60 градусов им предстоит испытывать новейшую военную технику.

В середине февраля в Арктике пройдут испытания современной гусеничной техники при экстремально низких температурах - до минус 60 градусов. Управлять машинами будут специалисты, подготовленные в том числе в Омском автобронетанковом инженерном институте. Военная техника уже доставлена в район испытаний.

Предстоящая экспедиция уже не первая. На этот раз специалисты пройдут сложнейший маршрут от якутского посёлка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно.

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r Теги  •  #автобронетанковый институт #Арктика #военная техника #экспедиция

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