Житель Казахстана носил в Омск наркотики пешком
Общество  •   7 февраля 2017, 10:26, последнее обновление 7 февраля 2017, 10:32  •  печать

Житель Казахстана носил в Омск наркотики пешком

Автор: Артем Кримин

Прокуратура передаёт в Нововаршавский районный суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 39-летнего Жаната Батталова, которого подозревают в контрабанде наркотиков. 

Гражданин Республики Казахстан был задержан сотрудниками омского ПУ ФСБ России на автомобильной дороге в Нововаршавском районе. Мужчина пешком шёл в сторону Омска, минуя установленные пункты пропуска. Во время досмотра у него было обнаружено 4,6 килограмма марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Как сообщила сегодня пресс-служба омской прокуратуры, обвинительное заключение по данному делу было утверждено, а все материалы переданы в суд.

Отметим, что в ходе следствия подозреваемый находился под стражей - такую меру пресечения ему избрал суд по ходатайству УФСБ и прокуратуры.

В случае если вина казахстанца будет доказана, ему грозит наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.

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r Теги  •  #Казахстан #наркотики #прокуратура #УФСБ

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