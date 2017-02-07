Житель Казахстана носил в Омск наркотики пешком

Прокуратура передаёт в Нововаршавский районный суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 39-летнего Жаната Батталова, которого подозревают в контрабанде наркотиков.

Гражданин Республики Казахстан был задержан сотрудниками омского ПУ ФСБ России на автомобильной дороге в Нововаршавском районе. Мужчина пешком шёл в сторону Омска, минуя установленные пункты пропуска. Во время досмотра у него было обнаружено 4,6 килограмма марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Как сообщила сегодня пресс-служба омской прокуратуры, обвинительное заключение по данному делу было утверждено, а все материалы переданы в суд.

Отметим, что в ходе следствия подозреваемый находился под стражей - такую меру пресечения ему избрал суд по ходатайству УФСБ и прокуратуры.

В случае если вина казахстанца будет доказана, ему грозит наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.