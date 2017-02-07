Омские трактористы на экзамене показали слабое знание теории

В конце января в образовательном учреждении БПОУ ОО "СПК" в селе Усовка Марьяновского района состоялся выпуск обучающихся по профессии тракторист-машинист категорий В, C, D, Е, F, сообщает пресс-служба государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Из 15 допущенных к экзаменам комиссия под руководством начальника инспекции Гостехнадзора по Марьяновскому району, главного специалиста - главного государственного инженера - инспектора Евгения Порвина приняла экзамены без замечаний только у трёх обучающихся. Четыре человека не сдали экзамены по ПДД, ещё восемь - не сдали теоретический экзамен по безопасной эксплуатации самоходных машин.

Была отмечена слабая теоретическая подготовка будущих механизаторов.