Омские трактористы на экзамене показали слабое знание теории
Общество  •   7 февраля 2017, 09:15, последнее обновление 7 февраля 2017, 09:26  •  печать

Омские трактористы на экзамене показали слабое знание теории

Автор: Василий Епанчинцев

Лишь три человека из 15 допущенных смогли сдать экзамен. Будущее сельского хозяйства Омской области оказалось слабо подготовлено.

В конце января в образовательном учреждении БПОУ ОО "СПК" в селе Усовка Марьяновского района состоялся выпуск обучающихся по профессии тракторист-машинист категорий В, C, D, Е, F, сообщает пресс-служба государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Из 15 допущенных к экзаменам комиссия под руководством начальника инспекции Гостехнадзора по Марьяновскому району, главного специалиста - главного государственного инженера - инспектора Евгения Порвина приняла экзамены без замечаний только у трёх обучающихся. Четыре человека не сдали экзамены по ПДД, ещё восемь - не сдали теоретический экзамен по безопасной эксплуатации самоходных машин.

Была отмечена слабая теоретическая подготовка будущих механизаторов.

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r Теги  •  #тракторист #экзамен

Комментарии

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Юрий Александрович  •  7 февраля 2017, 09:40

Видно все строго стало как в ГИБДД, где с первого раза давно сдают единицы на права, оно и правильно, лучше лишний раз подготовятся, чем на тракторах с такими знаниями по дорогам ездить будут.

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Виктор Монин  •  7 февраля 2017, 10:00

И правильно, что строго принимают экзамены. Трактор ведь на дороге и в поле это не шутка.

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