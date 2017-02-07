Омский экспоцентр отдадут под строительство мультимедийного парка

Правительство Омской области отдало Экспоцентр под организацию мультимедийного парка "Россия - моя история", сообщают "Коммерческие вести". Вместо выставок в областном Экспоцентре к сентябрю откроется проект администрации президента. Первый подобный парк был открыт в Москве на территории ВДНХ. Аналогичные площадки будут оборудованы в Санкт-Петербурге, Махачкале, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Волгограде.

В Омске парк "Россия - моя история" изначально должен был разместиться на участке у СКК имени Виктора Блинова. В итоге же проект займёт всю территорию областного Экспоцентра в 8000 кв. м. Регион лишь предоставляет площадку, оборудование будет предоставлено кураторами проекта.

Надеюсь, что к 1 сентября мы проект запустим, хотя в планах есть попытаться успеть ко Дню России - 12 июня, - заявил заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. - В регион будет поставлено серьёзное оборудование, которое нужно успеть смонтировать. Помещение областного Экспоцентра хорошо подходит для реализации этого проекта, который предусматривает в том числе купольный кинотеатр. Общая стоимость затрат на реализацию проекта - порядка 150 млн рублей.

Выставки, которые раньше проходили в Экспоцентре, в перспективе могут переехать в СКК имени Виктора Блинова или спорткомплекс "Красная звезда".