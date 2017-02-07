Омский экспоцентр отдадут под строительство мультимедийного парка
Общество  •   7 февраля 2017, 08:15, последнее обновление 7 февраля 2017, 09:31  •  печать

Омский экспоцентр отдадут под строительство мультимедийного парка

Автор: Василий Епанчинцев

Вместо выставок в экспоцентре будет работать парк "Россия - моя история".

Правительство Омской области отдало Экспоцентр под организацию мультимедийного парка "Россия - моя история", сообщают "Коммерческие вести". Вместо выставок в областном Экспоцентре к сентябрю откроется проект администрации президента. Первый подобный парк был открыт в Москве на территории ВДНХ. Аналогичные площадки будут оборудованы в Санкт-Петербурге, Махачкале, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Волгограде.

В Омске парк "Россия - моя история" изначально должен был разместиться на участке у СКК имени Виктора Блинова. В итоге же проект займёт всю территорию областного Экспоцентра в 8000 кв. м. Регион лишь предоставляет площадку, оборудование будет предоставлено кураторами проекта.

Надеюсь, что к 1 сентября мы проект запустим, хотя в планах есть попытаться успеть ко Дню России - 12 июня, - заявил заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. - В регион будет поставлено серьёзное оборудование, которое нужно успеть смонтировать. Помещение областного Экспоцентра хорошо подходит для реализации этого проекта, который предусматривает в том числе купольный кинотеатр. Общая стоимость затрат на реализацию проекта - порядка 150 млн рублей.

Выставки, которые раньше проходили в Экспоцентре, в перспективе могут переехать в СКК имени Виктора Блинова или спорткомплекс "Красная звезда".

Дорогу к "Бауцентру" сделают сами омские предприниматели

В Омске два водителя перекрыли дорогу скорой помощи

r Теги  •  #Владимир Компанейщиков #областной Экспоцентр

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омичка выиграла хоккейное золото на Универсиаде  •  сегодня, 16:53
Более 70 % омских предприятий закончили прошлый год с прибылью  •  сегодня, 16:27  •   1
Одиноким омичам помогут найти вторую половинку  •  сегодня, 16:05
Фонд капремонта поспорил с омской прокуратурой о провале программы  •  сегодня, 15:43
Центральный округ Омска подключат к интернету вещей  •  сегодня, 15:35
В Омске автомобильный вор украл коньки  •  сегодня, 14:58
Еще новости
Ювелирный союз 7-10, 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон