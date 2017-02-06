В Омске два водителя перекрыли дорогу скорой помощи
Общество  •   6 февраля 2017, 20:49, последнее обновление 6 февраля 2017, 21:13  •  печать

В Омске два водителя перекрыли дорогу скорой помощи

Автор: Варвара Козловская

Сотрудники ГИБДД в течение двух дней выявляли водителей, которые не пропускали карету скорой помощи.

Автоинспекторы проверили, пропускают ли омские водители автомобили скорой помощи. В течение всего дня за несколькими автомобилями скорой медицинской помощи были закреплены экипажи ДПС, которые наблюдали за ситуацией на дороге.

- Участники рейда убедились, что омские водители готовы предоставлять преимущество в движении автомобилям спецслужб. В ходе мероприятия только два водителя не уступили дорогу. С ними автоинспекторы провели профилактическую работу, - говорится в сообщении УГИБДД по Омской области.

Всего в 2016 году за данное правонарушение к административной ответственности были привлечены 13 водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилям спецслужб. Напомним, что за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от 1 до 3 месяцев.

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r Теги  •  #Автомобилист #ГИБДД #правонарушение #рейд #скорая помощь

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